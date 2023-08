Luca Ruffino ha comprato 40mila azioni di Visibilia prima di togliersi la vita

Visibilia, il misterioso suicidio di Ruffino e quei sei bigliettini tutti con lo stesso contenuto

La morte del presidente di Visibilia Luca Ruffino è un giallo. Sono troppe le cose che non tornano nel suicidio del manager che aveva rilevato le quote di Santanchè e preso il comando dell'azienda finita nel mirino degli inquirenti. "Dimenticatemi". Ruffino ha scritto la stessa parola in tutti e sei i biglietti d’addio riservati ad amici e familiari, ma anche a migliaia di condomini che abitavano nelle palazzine che amministrava. Esclusi i problemi di salute, una motivazione che circolava soprattutto in alcuni ambienti politici, c’è però qualcosa che lega la sua morte alle attività imprenditoriali. Ruffino - riporta Il Fatto Quotidiano - aveva disposto l’acquisto di altre 40 mila azioni di Visibilia prima di morire. Una scelta curiosa, visto che dell'azienda di Santanchè era già primo azionista.

Le acquisizioni risalgono al 3 al 4 agosto tramite la Sif Italia spa, la società che lui stesso ha fondato nel 1986. La compravendita lo avrebbe portato al di sopra del 50%. Non è chiaro, dice il quotidiano, se le operazioni sono state effettuate personalmente o indicate al personale. Le pm Daniela Bertolucci e Maria Giuseppa Gravina domani sentiranno la compagna del manager. E intanto attendono i risultati dell’autopsia.