Maturità, arriva la svolta storica: durante l’orale si abbandona la mascherina

Esame di maturità: allo scritto resta l’obbligo della mascherina, ma per l’orale arriva la svolta

Per la maturità resta l’obbligo di indossare la mascherina tranne per il colloquio orale, in quello specifico momento gli studenti potranno abbassarla per sostenere la prova. La conferma giunge da Cristina Costarelli, presidente dei presidi del Lazio: “per gli scritti indossare una mascherina è una questione di rispetto anche verso chi ha fragilità; per gli orali invece è un falso problema: il candidato sarà a due metri di distanza dalla commissione. Non abbiamo un nuovo protocollo anti-Covid sugli esami e per questo gli studenti sono autorizzati mentre parlano a non indossare la mascherina. Ma attendiamo indicazioni scritte”.

