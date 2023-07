"Mi ha drogata e violentata con un amico". Il figlio di La Russa è nei guai

Leonardo La Russa accusato di stupro: "Ero nuda a letto, mi ha drogata"

Guai per il figlio di La Russa, si tratta del terzogenito Leonardo. Il 19enne è accusato di stupro di gruppo da una ragazza di 22 anni, una storia che ricorda molto da vicino quella che ha coinvolto il figlio di Beppe Grillo e i suoi amici. La giovane - si legge sul Corriere della Sera - era a una serata in discoteca con amici. Dice di aver perso il controllo di sé stessa e di essersi risvegliata con la sensazione di aver subito una violenza sessuale. Il tutto sarebbe accaduto il 18 maggio scorso. Era uscita a mezzanotte con un’amica per andare in una discoteca del centro vicino al Duomo: "Mentre ballavamo mi ero accorta della presenza di un mio compagno di scuola di liceo (…) Leonardo La Russa, figlio di Ignazio La Russa. Ci salutammo e da quel momento non ricordo più niente". Ma ricorda di aver bevuto due drink prima di risvegliarsi nel letto di Leonardo. A un certo punto entra in scena anche il presidente del Senato: "Intorno alle 12.30 Ignazio la Russa si affacciò alla camera vedendomi nel letto. Se ne andò via", racconta la ragazza in questura.

Il racconto - prosegue Il Corriere - riprende da quando si sveglia "in assoluto stato confusionale", "nuda nel letto con a fianco Leonardo La Russa", nudo anche lui. Infine, le rivela anche che un suo amico, che stava dormendo (lei non lo ha mai visto) in un’altra stanza, aveva "avuto un rapporto con me a mia insaputa", dopo che entrambi l’avevano spogliata. A quel punto lei scrive all’amica che l’ha accompagnata in discoteca. Le chiede: "Non mi ricordo nulla, raccontami di ieri, sono stata drogata?". La risposta: "Penso ti abbia drogata. Non mi ascoltavi, poi sei corsa via perché non ti ho più trovata». E ancora: "Stavi benissimo fino a prima che ti portò il drink", "ho provato a portarti via non riuscendovi". L’amica le dice di averla notata "euforica". E aggiunge di averla vista baciare il figlio del presidente del Senato.