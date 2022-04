Morta per intervento al seno, l'indagata: "Quando me ne sono andata era viva"

Pamela Andress ha 50 anni, è nata a Salvador de Bahia (Brasile), di professione è organizzatrice di eventi e stilista

"Quando me ne sono andata lei era ancora viva. Ho capito quello che era successo e che mi stavano cercando solo il giorno dopo, collegandomi a Internet e non riuscivo a credere a una cosa così terribile": è questo il racconto che ha fatto alle forze dell'ordine Pamela Andress, 50 anni, la persona autrice del trattamento estetico, con una puntura al seno. La donna, nata a Salvador de Bahia (Brasile), non è un'estetista: di professione è organizzatrice di eventi e stilista

"Pamela, il cui vero nome è Riccardo, si è costituita alla caserma dei carabinieri di Cento, nel Ferrarese, dove vive il compagno. Pamela è stata ascoltata dai carabinieri di Maranello, che conducono le indagini, coordinati dalla Procura, ed è rimasta in caserma tutta la giornata, per poi fare ritorno a casa, libera. Come spiegato dalla Gazzetta di Modena, gli inquirenti infatti non hanno ritenuto che ci fosse né il pericolo di fuga, né di reiterazione del reato", racconta il Corriere della Sera.

La 50enne, conosceva Samantha Migliore perché entrambe di Napoli e, già in passato, racconta il legale della 50enne alla Gazzetta di Modena, avrebbe praticato un trattamento estetico. "Avevano parlato di soldi - ha spiegato l'avvocato, ma non erano state pattuite cifre e comunque non aveva ricevuto denaro. Il trattamento alla fine è stato fatto in amicizia". "La mia assistita è sconvolta, e non è vero che è fuggita. Quando la signora si è sentita male era lì, anche quando è stata chiamata l’ambulanza, si è allontanata solo dopo. Poi ha letto su internet che la signora era deceduta e allora si è andata a costituire", ha spiegato l’avvocato Andriulli.

Leggi anche: