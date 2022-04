Multe ai negozianti che non accettano pagamenti Pos: cosa cambia dal 30 giugno

Multe per i negozianti che non accetteranno pagamenti con Pos dal 30 giugno 2022

La misura scatterà dal 30 giugno: ci saranno sanzioni per gli esercenti che si rifiuteranno di accettare i pagamenti attraverso Pos, cioè con bancomat, carte di credito o altri strumenti digitali.

La norma prevede una sanzione di 30 euro più il 4% del valore delle transazione, non solo per i commercianti ma anche per tutti coloro che offrono prodotti e servizi al pubblico, compresi i professionisti, come medici e tassisti. Gli esercenti dal 30 giugno saranno obbligati ad accettare pagamenti digitale per qualunque tipo di importo, pena una multa,

Il primo a introdurre l'obbligo per gli esercenti di accettare pagamenti digitali era stato il governo Monti nel 2014, fissando però a 30 euro l'importo minimo e senza sanzioni in caso di rifiuto. Due anni dopo il governo Renzi aveva portato la soglia da 30 a 5 euro, ancora senza multe. Ora la norma è stata approvata e anche se avrebbe dovuto divenire effettiva dal 1° gennaio 2023, è stata anticipata al 30 giugno 2022.

