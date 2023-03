Netanyahu in Italia, protesta a Roma: "Israele non diventi una teocrazia"

Netanyahu atteso in Italia, protesta a Roma sulla riforma della giustizia

Benyamin Netanyahu è atteso il 9 marzo in Italia. E a Roma già montano le proteste. Nel mirino la sua controversa e contestata riforma della giustizia. “Israele deve restare una democrazia, è interesse anche dell’Occidente, non può trasformarsi in una teocrazia”: è questo il messaggio che la comunità israeliana a Roma vuole lanciare con la manifestazione di venerdì il premier.

“E’ una protesta che non ha nulla a che fare con la destra o con la sinistra, dice all’Adnkronos Itamar Danieli, del gruppo indipendente “Liberi cittadini israeliani”, che ha organizzato la manifestazione di venerdì a piazza Santi Apostoli - La maggioranza degli israeliani, in Israele e all’estero, è contraria a questa riforma. E’ importante che Israele resti una democrazia, e questo lo è per tutto l’Occidente, anche per l’Italia, e per lo stesso Stato ebraico”.