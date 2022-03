Omicidio Carol Maltesi "Charlotte Angie": convalidato fermo di Davide Fontana

Gravi indizi di colpevolezza: convalidato il fermo di Davide Fontana

Il gip del tribunale di Brescia Angela Corvi ha convalidato il fermo di Davide Fontana e ha disposto il mantenimento in carcere del 43enne dipendente di banca che ha confessato l'omicidio di Carol Maltesi, nota anche con il nome d'arte di Charlotte Angie.

La donna ammazzata, fatta a pezzi e i suoi resti, dopo essere stati messi per due mesi in un congelatore, sono stati abbandonati a Borno, nel Bresciano, per "gravi indizi di colpevolezza". Nelle diciannove pagine di ordinanza di convalida del fermo il giudice si e' dichiarata incompetente dal punto di vista territoriale e ha disposto la trasmissione degli atti a Busto Arsizio.

Davide Fontana ha detto di aver ucciso la donna durante un gioco erotico finito male, una tesi che tuttavia non convince affatto la criminologa Roberta Bruzzone, intervenuta durante la puntata odierna de "La Vita in Diretta", condotta da Alberto Matano.

Leggi anche: