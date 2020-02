Omicidio Cerciello: al via il processo, in aula i due americani imputati. All’udienza i familiari e la vedova del vicebrigadiere dei carabinieri

I fatti risalgono al 26 luglio scorso nel quartiere Prati della capitale. Alla sbarra Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth. La vedova chiede giustizia.

È iniziato, davanti alla prima Corte di assise di Roma, il processo a Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort, i due americani in carcere a Regina Coeli per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. I due giovani, accusati di concorso in omicidio, lesioni, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, sono entrambi in aula. Hjorth maglione blu e camicia bianca, Elder felpa grigia e camicia blu sono seduti accanto ai loro avvocati. A rappresentate l'accusa il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e il sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta. All'udienza sono presenti Rosa Maria Esilio, vedova di Mario Cerciello Rega e i familiari del vicebrigadiere. Dall'America sono arrivati anche i genitori di Elder e per Hjort e' presente lo zio. Nell'aula molto affollata, per la prima udienza tanti i giornalisti presenti anche dagli Stati Uniti.