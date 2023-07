Omicidio Senago, Impagnatiello in carcere rischia grosso. Ecco perchè

Alessandro Impagnatiello, in carcere è a rischio: ecco perchè. Analisi sul feto di Thiago e sul pc di Giulia Tramontano

Potrebbe non avere vita facile in carcere Alessandro Impagnatiello, che la sera fra il 27-28 maggio ha ucciso con 37 coltellate la fidanzata 29enne Giulia Tramontano, incinta di sette mesi.

Non solo perché il killer di Senago avrebbe confessato di volersi togliere la vita, secondo lui unica via per farsi perdonare quanto commesso. Ma anche perché ci sarebbe il rischio, che chi indaga non esclude, che possa essere aggredito dagli altri detenuti: motivo per il quale Impagnatiello è stato messo nella sezione delle persone recluse che presentano un qualche rischio per la loro sicurezza.