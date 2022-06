Paola Di Benedetto e Rkomi, sono fidanzati ufficialmente - FOTO

La nuova coppia dell'estate: Paola Di Benedetto e Rkomi

L'ex vincitrice del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto, ex di Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede, ha un nuovo amore il cantante e neo giudice di XFactor, Rkomi. Le voci ora sembrerebbero essere confermate.

I due si sono conosciuti grazie a degli amici comuni, hanno iniziato a frequentarsi e sono arrivati alla passione. Ecco, l'ex Madre Natura e il cantante hanno fatto attenzione a non farsi beccare, ma sembrerebbe che a breve possano arrivare le prime foto insieme.

Una cuoriosità: Paola Di Benedetto, oggi è una presentatrice in carriera e di recente ha sostenuto il provino per condurre il talent show di Sky ma la produzione ha preferito alla fine Francesca Michielin, prima donna a condurre il programma dopo Alessandro Cattelan e Ludovico Tersigni. Per poco, Paola e Rkomi rischiavano di condividere non solo la vita privata ma anche quella lavorativa.

