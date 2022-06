Una mamma ha picchiato e recluso in camera il figlio di tre anni, arrestata

Mamma picchia e rinchiude in stanza il figlio di tre anni, arrestata

Una donna rumena è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti verso il figlio di tre anni: lo avrebbe recluso nella sua stanza con solo un secchio d'acqua affinché potesse bere.

Secondo la madre, il bambino era troppo vivace e per punirlo lo avrebbe sculacciato e poi rinchiuso. I fatti risalgono a un anno fa ma solo ora una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Aurisina (Trieste) l'ha individuata e arrestata.

Il bimbo, secondo quanto si apprende, un anno fa avrebbe messo a soqquadro la casa e, a dire della madre, sarebbe troppo irrequieto. La reclusione del bimbo è stata segnalata dai vicini ma prima dell'intervento della polizia tedesca tutta la famiglia aveva lasciato l'abitazione.

Per la violenta punizione, la polizia del piccolo paese in Germania dove sono accaduti i fatti, ha fatto scattare l'arresto. La donna si trova, ora, rinchiusa nel carcere di Venezia dove resterà in attesa dell'estradizione. Rischia una pena non superiore a 10 anni di reclusione.

