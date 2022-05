Premier, bufera su Vieira: calci contro un tifoso - VIDEO

Premier, bufera sull’allenatore del Crystal Palace: Vieira prende a calci un tifoso dell’Everton

Patrick Vieira perde la calma alla fine del match vinto per 3-2 dall’Everton contro il suo Crystal Palace in Premier League. Al termine della partita al Goodison Park di Liverpool i tifosi dei Toffees hanno invaso il terreno di gioco per festeggiare la salvezza acquisita.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the floor tonight

pic.twitter.com/4gncryw62X — Football Fights (@footbalIfights) May 19, 2022

Uno di loro si è avvicinato a Vieira provocandolo con gesti e insulti e il tecnico ha reagito prima afferrandolo e poi colpendolo con un calcio che lo ha fatto cadere a terra. Per poco non è nata una rissa, con altri tifosi che si sono avvicinati a Vieira mentre l’allenatore veniva portato via da alcuni tesserati della sua squadra. Le immagini, riprese da alcuni telefonini, hanno fatto il giro del web e ora sono al vaglio della Football Association, la Federcalcio inglese. Durante la conferenza post-gara, Vieira ha così commentato l’episodio: “Non ho niente da dire a riguardo”.

