Puglia, Comandante dei vigili usa la volante per fare shopping

Puglia, comandante dei vigili usa l’auto della polizia per fare shopping: 53 ore di assenza e 3.000 chilometri

Peculato, falso in atto pubblico, truffa e rivelazione del segreto d’ufficio. Queste le accuse per cui un comandante dei vigili, insieme ad altri sei agenti di una località vicino a Foggia, sono indagati. Il comandante, adesso ai domiciliari, avrebbe sfruttato l’auto del Comune per svolgere servizi privati: incontrare la compagnia e conoscenti in primis.

Nei mesi d’indagine, il comandante ha raggiunto 53 ore di assenza dall’ufficio e macinato 3.000 chilometri con l’auto della polizia locale. Il tutto redigendo atti falsi per coprire le assenze e lo sfruttamento del mezzo. Le accuse non si fermano: l’uomo è accusato anche di aver applicato favoritismi nei confronti dei suoi conoscenti soprattutto in merito a multe e contravvenzioni. Il comandante non si è fermato qui: ha diffuso dati sensibili del suo ufficio, tra cui i report della Regione Puglia.

