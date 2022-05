Raduno Alpini, "mi hanno spintonata: vieni qui, facciamo una doccia insieme"

Raduno Alpini, raccolta firme per stop di 2 anni. Centinaia di molestie

Il raduno degli Alpini della scorsa settimana a Rimini continua a far discutere. Si moltiplicano le testimonianze di donne molestate dalle "penne nere" sul Lungomare. Ieri sono arrivate in questura anche le prime denunce e la Procura ha deciso di aprire un'inchiesta. Il presidente nazionale degli Alpini Favero ha preso subito le distanze da quei gravi fatti: "Chiedo scusa a quelle ragazze. Gesti inaccettabili, faremo di più per cambiare". Sulla piattaforma Change.org - si legge sul Corriere della Sera - è stata intanto lanciata una petizione, in serata giunta a 15 mila adesioni, per chiedere di sospendere le adunate per due anni. Le testimonianze nel dossier sono giunte da minorenni e adulte.

Una viene da Paola, prof di lettere alle medie, che al Corriere racconta di essere stata bloccata dalle penne nere che stavano in tenda nel parco dove stavo portando a spasso il mio cane. "Vieni qui con noi" mi hanno detto strattonandomi. Io li ho insultati e ho tirato dritto. C’è anche il racconto di Azzurra, receptionist in un albergo. Una dozzina di alpini "ospiti qui sono rientrati ubriachi, spintonandomi e invitandomi "a fare una doccia con noi". Li ha redarguiti a brutto muso un mio collega. Fossi stata da sola non so come sarebbe finita".

Leggi anche: