Sparatoria a Fara Vicentino, un morto. Ferito grave un vigile urbano

Fara Vicentino, sparatoria in zona industriale: morto l'aggressore, ferito un agente Polizia Locale

A Fara Vicentino, in provincia di Vicenza, un cittadino marocchino è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri dopo che aveva sparato a un agente della polizia, ferendolo – pare in maniera non grave – con la pistola sottratta ad uno dei due militari arrivati sul posto. E’ accaduto questa mattina a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo fuori di sé avrebbe dato in escandescenze per la strada e sarebbe riuscito a sottrarre l’arma ad uno dei carabinieri intervenuti facendo fuoco contro un vigile arrivato in aiuto dei colleghi: a colpirlo mortalmente, a questo punto, sarebbe stato l’altro carabiniere.

Fara Vicentino, la dinamica della sparatoria