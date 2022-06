Stalking: una donna tormenta il suo ex, minacce e auto distrutta a bastonate

Stalking, una donna accusata di perseguitare l'ex compagno: minacce e danni all'auto

Come nel film "Attrazione fatale", in cui Michael Douglas e Glenn Close finivano ai ferri corti per la degenerazione di una relazione tossica e ossessiva, così si è trasformata in una storia di stalking la fine della relazione tra una donna 32enne di origini calabresi e il suo ex compagno, un 42enne brianzolo.

La donna, dopo due mesi di frequentazione, dal febbraio 2021 ha iniziato a perseguitare l'ex compagno e a tormentarlo costringendolo a disattivare il citofono, cambiare numero di telefono e trasferirsi da un amico, pur di evitarla.

La donna è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal Gip di Monza, per stalking aggravato nei confini dell'ex compagno.

In un'occasione la donna gli avrebbe distrutto la macchina a bastonate e minacciato di bruciargli la casa e farlo picchiare da alcuni suoi amici. In caso di violazione del provvedimento la donna andrà in carcere.

Leggi anche: