Strage Vicenza, "Zlatan le aveva fracassato il cranio. Era sempre in ospedale"

Strage Vicenza, ennesima tragedia annunciata. "Tutti sapevano di Zlatan"

Un copione già scritto, tutti sapevano ma nessuno l'ha fermato. Si può sintetizzare così l'ennesima strage annunciata. Ieri mattina Zlatan Vasiljevic, - si legge sul Corriere della Sera - un disoccupato bosniaco di 42 anni, ha indossato dei pantaloni eleganti, la camicia bianca e una giacca scura. E vestito così, come un uomo d’affari, è andato ad ammazzare la moglie da cui era separato, ha ucciso l’attuale fidanzata, e infine ha lanciato delle granate verso l’autostrada per poi infilarsi la canna della pistola in bocca e togliersi la vita. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Vicenza aveva capito tutto. Quando nel 2019 firmò l’ordinanza per mandare in carcere Zlatan dopo la denuncia di Lidija per maltrattamenti e abusi sessuali, ripercorse la lunga scia delle violenze di quell’uomo. Le mani attorno al collo, gli spintoni fino a farla cadere per prenderla poi a calci, il piede premuto sulla sua faccia, il coltello cacciato in bocca, i tranquillanti fatti ingoiare a forza, i colpi in testa, le minacce assortite a lei, ai bambini, ai parenti.

Il giudice - prosegue il Corriere - elencò questo e molto altro tornando indietro fino al 2011, e alla fine scrisse che "la perseveranza dimostrata dal Vasiljevic, unitamente all’abuso di alcolici e alla sua incapacità o mancanza di volontà di controllarsi, pure in presenza dei figli minori, consente di ritenere altamente verosimile il verificarsi di nuovi episodi di violenza, tanto più in ragione dell’allontanamento di lei. Il datore di lavoro della vittima è il fratello del suo nuovo compagno. Dice che chiunque conoscesse Lidia sapeva della violenza di suo marito, che lui una volta le "aveva fracassato il cranio" e lei era stata a lungo in ospedale, che in un’occasione l’aveva denunciata per aver abbandonato i figli".

