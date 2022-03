Sudan, Marco Zennaro è rientrato in Italia. Di Maio: "Ben tornato"

Marzo Zennaro rientrato in Italia dal Sudan. L'annuncio della Farnesina

L'imprenditore Marco Zennaro è rientrato in Italia dopo essere rimasto bloccato in Sudan da quasi un anno, prima in carcere e poi nella foresteria dell'ambasciata italiana a Khartoum. Lo rende noto la Farnesina. "A seguito della rimozione del divieto di espatrio deciso nei giorni scorsi dalle Autorita' sudanesi, dopo il superamento dell'imprevisto rinvio dei voli per il rientro, Marco Zennaro e' in arrivo oggi in Italia con un volo da Khartoum che ha effettuato scalo a Istanbul", si legge nella nota.

"Il connazionale, ospitato a partire dal 15 agosto scorso nella foresteria dell'Ambasciata a Khartoum, e' accompagnato dal Direttore Generale per gli Italiani all'estero della Farnesina Luigi Maria Vignali che, su indicazione del Ministro Di Maio, si e' recato nuovamente a Khartoum in questi giorni per seguire personalmente gli sviluppi finali della delicata controversia processuale. L'Ambasciatore a Khartoum, Gianluigi Vassallo, ha seguito fin dall'inizio la vicenda, assistendo costantemente il connazionale, anche attraverso una continua azione di sensibilizzazione sulle Autorita' sudanesi, e mantenendo uno stretto contatto con la sua famiglia.

Zennaro rientra in Italia dal Sudan. "Finito un incubo"

"Dopo un anno si conclude un incubo: a complicare la situazione il meteo, le tempeste di sabbia. Ora finalmente sono a casa!", ha detto Marco Zennaro dopo essere rientrato in Italia dal Sudan.

Zennaro rientrato in Italia dal Sudan. Di Maio: "Bentornato"

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in missione in queste ore nella Repubblica del Congo, a quanto si apprende ha sentito telefonicamente Marco Zennaro. "Bentornato in Italia", ha detto Di Maio a ZENNARO. Insieme al connazionale appena atterrato c'è anche il direttore generale per gli Italiani all'estero della Farnesina, Luigi Vignali, recatosi in questi giorni in Sudan.

