Treviso, 17enne ucciso da poliziotto ubriaco al volante: è "omicidio stradale"

Treviso, poliziotto uccide un 17enne. Tasso di alcol 3 volte oltre i limiti

Tragedia in provincia di Treviso, un ragazzino di 17 anni è stato travolto da un'auto ed è morto sul colpo. Davide Pavan stava tornando a casa dopo una serata con la fidanzata a bordo della sua moto, quando una macchina a tutta velocità lo ha speronato facendolo uscire di strada, l'impatto è stato violentissimo e il giovane è morto sul colpo. Alla guida della macchina c'era un poliziotto ubriaco. Un agente - si legge sul Giornale - di 28 anni in servizio presso la questura di Treviso, che è stato trovato con un tasso alcolemico nel sangue tre volte superiore a quello consentito dalla legge. Quando è arrivata l’ambulanza del 118 non c’era già più nulla da fare. La mamma e il papà di Davide, che non lo vedevano rientrare, erano usciti per cercarlo. Quando sono giunti in via Olimpia si sono trovati davanti l’inimmaginabile.

L’agente, visibilmente sotto choc, - prosegue il Giornale - è stato invece portato in ospedale, dove è stato medicato per le ferite lievi riportate nell’incidente. Poi i carabinieri di Montebelluna lo hanno arrestato, dopo aver rilevato nell’uomo un tasso di alcol superiore ai limiti di legge. Ora si trova ai domiciliari e dovrà rispondere di omicidio stradale. La salma del giovane è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria e verrà riconsegnata alla famiglia per i funerali solo quando sarà terminata l’autopsia. Anche i due veicoli del sinistro sono stati sequestrati per accertamenti, che potranno purtroppo solo aggiungere qualche dettaglio in più a questa tragedia.

Leggi anche: