Visibilia, Santanchè nuovi guai: un secondo dipendente in Cig a sua insaputa

Visibilia, i soci: "Qui comanda ancora Santanchè". La doppia indagine sui conti e sul suicidio di Luca Ruffino

La Procura di Milano continua ad indagare sul suicidio di Luca Ruffino, il presidente di Visibilia che si è tolto la vita dopo aver acquistato un enorme quantità di azioni societarie, una morte misteriosa a cui i pm cercano di dare un senso per capire se ci sia un collegamento tra il gesto estremo e i suoi affari con il gruppo fondato dalla ministra Santanchè e poi finito al centro di un'inchiesta giudiziaria. I soci - si legge su Repubblica - sostengono che l’azienda sia ancora in mano alla ministra e che anche dopo la morte di Luca Ruffino prosegua la "dolosa manipolazione del bilancio". Per questo chiedono che sia nominato un amministratore giudiziario per la società editrice. E intanto spunta un altro dipendente in cassa integrazione a sua insaputa.

Mentre l’Inps smentisce l’esponente del governo Meloni su Federica Bottiglione, la prima a denunciare la Cig "involontaria": la sua posizione non è mai stata regolarizzata. A differenza di quello che aveva detto Santanchè in Parlamento. Intanto rischia anche il compagno Dimitri Kunz: secondo alcune conversazioni con i dipendenti sapeva della truffa. La Procura chiede quindi l’azione di responsabilità anche nei confronti degli attuali amministratori. E contesta le garanzie date da Santanchè per ripagare i debiti di 1,6 milioni di euro.