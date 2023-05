Wi-fi lento? Ecco tutti i trucchetti per velocizzare la connessione

Wi-fi, come evitare di rallentare la rete internet

Il router Wifi ormai non può mancare in (quasi) nessun ambiente, prime tra tutte le abitazioni domestiche, che molte persone, a partire dalla pandemia, hanno reso anche luogo di lavoro oltre che del proprio privato. Anche per questo, è bene tenere a mente alcuni semplici accorgimenti che potrebbero compromettere la velocità della vostra rete e di conseguenza, il rispetto delle scadenze professionali o la possibilità di rilassarsi nel tempo libero guardando una bella serie tv videochiamando un amico lontano.

Wi-fi, gli accorgimenti da applicare in casa

Il primo consiglio è quello di evitare di installare il proprio router in prossimità delle pareti parametrali dell’abitazione, non solo perché lo spessore delle mura “portanti” potrebbe ostacolare la trasmissione del segnale, ma anche perché il rischio è di interferire con il router del proprio vicino, “disturbandosi a vicenda" le rispettive linee di rete.

Per lo stesso motivo, è bene evitare di porre il router del wifi all’interno di armadi o librerie. L’ideale, per scongiurare spiacevoli interferenze è posizionare il router in verticale e in alto, con le luci rivolte verso l’interno dell’abitazione. In questo modo il segnale verrà prorogato agevolmente in tutti gli ambienti.