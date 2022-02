A Milano va in scena la donna di Tiziano

Il filo conduttore è la figura della donna nella Venezia del 500

47 le opere esposte in sette sale, 16 quelle eseguite da Tiziano e dalla sua bottega. Ogni sala è dedicata a diversi temi: all’allegoria, quello dedicato ai ritratti, ai costumi della donna, alla “trattatistica”, ovvero piccoli trattati dell’epoca in cui sono presenti incisioni che rappresentano il gentil sesso in bianco e nero. Il visitatore può così avere un confronto con le opere dei grandi artisti e i disegni in questi trattati custoditi in teche di vetro.

La parte pittorica è quella più imponente: si va da Danae, tela che racconta il mito della principessa di Argo e di Zeus che si trasforma in pioggia dorata per fecondarla, al ritratto di Isabella d’Este, eseguito nel 1536 sempre da Tiziano e, nel tratto, considerato la rappresentazione della prima donna moderna nei quadri cinquecenteschi.



Roberto Capucci, in occasione della mostra, ha realizzato una creazione alla moda dell’epoca

A fianco del capolavoro tizianesco, l’omaggio dello stilista, nostro contemporaneo, Roberto Capucci che dedica alla figura della nobildonna una creazione secondo la moda dei tempi.

Tra i quadri più apprezzati il “Ratto di Europa” di Paolo Veronese eseguito nel 1578 secondo lo stile manierista. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 5 giugno 2022.



Paolo Veronese. Il ratto di Europa. Quadro celeberrimo del 1578

