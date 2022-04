Premio Nonino ad Almond, Fraser e Ceruti

David Almonod e' doppiamente dotato perche' e' uno scrittore e perche' e' uno scrittore che sa scrivere per i bambini



Lo scrittore David Almond e' il vincitore del Premio internazionale Nonino 2022, l' intellettuale Nancy Fraser e l'artista Mauro Ceruti hanno invece vinto il premio 'Maestri del nostro tempo' e infine al progetto sociale Affido culturale il premio Nonino Risit d'aur Barbatella d'oro. Sono i vincitori dei Premi Nonino Quarantacinquesimo anno + due indicati dalla giuria internazionale presieduta da Antonio Damasio, e composta da Adonis, Suad Amiry, John Banville, Peter Brook, Luca Cendali, Emmanuel Le Roy Ladurie, James Lovelock, Claudio Magris, Norman Manea ed Edgar Morin. La cerimonia di assegnazione dei premi si terra' sabato 7 maggio 2022, come di consueto, a Ronchi di Percoto, nelle Distillerie Nonino. Una data che segnera' anche l'inizio delle celebrazioni per i Centoventicinque Anni in Distillazione della Famiglia Nonino. Il Premio Nonino e' stato istituito nel 1975 dalla famiglia Nonino per salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di estinzione e per la valorizzazione della Civilta' Contadina. E' sostenuto dalla Nonino Distillatori (www.grappanonino.it/Nonino).

David Almonod e' doppiamente dotato perche' e' uno scrittore e perche' e' uno scrittore che sa scrivere per i bambini. Il suo romanzo classico per i giovani, Skellig (Salani), e' stato tradotto in quaranta lingue, e' stato adattato per il teatro, la radio e lo schermo. Ma la Giuria ha voluto menzionare soprattutto il suo ultimo romanzo, La Guerra e' Finita, racconto ambientato durante la Grande Guerra, una storia molto commovente, con un ulteriore pathos in questi giorni. "Quando scrivo storie, sento una connessione con i giovanissimi, che costruiranno un domani migliore", dice Almond. La pensatrice americana Nancy Fraser dal pensiero anticonformista in un mondo conformista, oltre agli importanti contributi sul tema del 'riconoscimento', affronta i problemi dell'ingiustizia nella nostra societa' come genere, razza/etnia e classe. Come teorica critica, le analizza, ne rivela le loro cause profonde e suggerisce come si potrebbe porvi rimedio.



Di Mauro Ceruti la Giuria ha sottolineato l'incredibile varieta' e ricchezza della ricerca, che prende alla gola i problemi, le contraddizioni, l'arricchimento e la devastazione culturale della nostra vita. I suoi libri aiutano a conoscere l'infinito piccolo e grande ma anche a non temerlo, a sentirne l'arricchimento. Affido culturale e' un progetto selezionato dall'impresa sociale "Con I Bambini", nell' ambito del Fondo di contrasto alla poverta' educativa minorile; partito da Napoli propone di mobilitare, contro la poverta' educativa, delle "famiglie risorsa", valorizzando la esperienza dell'affido familiare, ma declinandola sullo specifico della fruizione di prodotti e servizi culturali. Cosi', un genitore che abitualmente porta i figli al cinema, a teatro, al museo o in libreria, ci porta anche un bambino - eventualmente con un membro della famiglia di quest'ultimo - che in questi luoghi non ci entrerebbe per varie cause. Ad oggi il progetto e' attivo in sette citta' italiane: oltre a Napoli, Roma, Bari, Modena, Milano, Teramo e Cagliari.

