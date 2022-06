Il mondo sospeso di Claudio Onorato, i segreti della mostra di Milano

Il mondo sospeso di Claudio Onorato al Cu8e Milano

I poliedrici ed eleganti spazi di Cu8e Milano, in via privata Decemviri 8, aprono al pubblico con la mostra Il mondo sospeso di Claudio Onorato: durante il vernissage verranno presentate due installazioni create ad hoc per l'evento ed una serie di opere irresistibilmente curiose realizzate con i materiali più disparati. Il concetto di sopra e sotto, di pieno e di vuoto, i riferimenti al mondo sensibile sembrano venir meno, tutto sembra evaporare e perdere irrimediabilmente di significato. Protagonisti della mostra: disegni di città sommerse, vedute aeree della città di Milano, ragnatele preziose come ricami, lightboxes e gigantesche sculture animali d'aria, di mare e di terra; infine, per la prima volta in esposizione la serie dei Bonsai, opere parietali che vivono di luce e aria, definitifelicemente dall’artista “lavori di pace”

Il mondo sospeso di Claudio Onorato racconta la visione personale di un abile demiurgo capace di assimilare le diverse poetiche del nostro tempo, reinterpretando in modo ironico e divertito il linguaggio visivo dell’arte. Anche la materia sembra perdere di consistenza e specificità, acquistando il dono della trasformazione: la carta si fa ferro, il ferro legno, il legno carta, smaterializzandosi e rimaterializzandosi come in un misterioso processo alchemico.

In una realtà che ci lascia disorientati per la moltitudine di eventi che ci sopraffà e ci travolge,l’artista Claudio Onorato utilizza sapientemente l’immagine e la esaspera fino al parossismo,rendendo visibile quello che abitualmente sfugge, rivelando la tragica quanto ammaliante bellezza del mondo.

Claudio Onorato, da 30 anni nel mondo dell'arte

Milanese, classe 1967, Claudio Onorato da oltre 30 anni lavora nel mondo dell’arte, spaziando dalla pittura all’architettura, passando per la scultura e le installazioni. Ha all’attivo numerose esposizioni nelle più importanti città del mondo, tra cui Milano, New York, Londra e Berlino. L’artista, per elaborare le sue opere, trae ispirazione dal quotidiano e da fatti di cronaca: rielaborando racconti ed avvenimenti realmente accaduti, porta sulla tela la sua personalissima versione dei fatti in chiave favolistica ed onirica, restituendo uno stile molto personale che omaggia l'opera di Maurits Cornelis Escher. Con all’attivo numerose collaborazioni di prestigio con magazine d’arte e case editrici, Onorato si distingue nel campo dell’arte contemporanea con una proposta estremamente versatile, che conta oltre 2000 opere realizzate nei differenti campi dell’arte visiva. Di lui, la curatrice Elena Fonin dice: “ I fatti del nostro tempo entrano a far parte dell’opera di Onorato in modo inscindibile, in una dimensione nuova in cui il passato ed il futuro sembrano quasi coincidere, in cui il divenire è puro e senza misura, in cui il reale si fonde con il fantastico, la storia è tanto vera quanto immaginata, il sorriso e la riflessione si alternano”.

THE BUNKER incontra CU8E MILANO

The Bunker, storica Home Gallery milanese, ha il piacere di ospitare la mostra di Claudio Onorato. L’esposizione si svolgerà presso il nuovo spazio di Cu8e Milano, location poliedrica che nei suoi spazi ospita eventi, video produzioni, shooting fotografici, show cooking, party privati Cu8e Milano nasce nella volontà di promuovere mostre, eventi in un luogo suggestivo, lontano dai rumori e dalla frenesia cittadina; all’insegna della moda, dell’arte e del gusto.Termine mostra: 14 settembre. SI RICEVE SU APPUNTAMENTO.

