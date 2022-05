A Granarolo la maggioranza della start up White and Seeds

Granarolo acquisisce il 51% della start up White and Seeds di prodotti alimentari proteici per sportivi

Una start up innovativa entra a far parte del Gruppo Granarolo che ne ha acquisito il 51% delle quote con possibilità, secondo l'accordo, di raggiungere il 100% nei prossimi anni. Si tratta di White and Seeds, fondata dai giovani imprenditori Alessandro Ghizzardi e Federica Zanaglio, appassionati di fitness e alimentazione attenta all'equilibrio nutrizionale.

La start up, infatti, dal 2019 produce per il mercato italiano prodotti proteici adatti agli sportivi sia lattiero caseari, come gli yogurt, sia destinati a colazioni e break durante la giornata come muesli, barrette, porridge, creme spalmabili, complementari al mercato dairy.

White Seeds, che secondo quanto riporta il sito Start Up Wallet prevede di raggiungere un fatturato di 1 miliardo di euro per l'anno in corso e di 2,5 miliardi nel 2023, è già presente in Cortilia, Eataly, Fresco Frigo, Erbert, Conad e sviluppa un fatturato in segmenti di mercato in forte crescita: +60% le barre proteiche, +794% quello dei dessert UHT, + 316% quello dei drink UHT, +114% quello delle bevande vegetali, + 31% quello delle proteine in polvere.

La start up, attiva ad oggi sul mercato italiano, potrà così contare sulla rete internazionale del Gruppo Granarolo che di recente sta spingendo sul mercato statunitense.

Granarolo parteciperà domani allo Start Up Day di Bologna

Nel comunicare l'accordo, il Gruppo Granarolo, che ha registrato nel 2021 un fatturato consolidato di quasi 1,3 miliardi di euro e un Ebitda di 77 milioni, ha annunciato che domani prenderà parte alla tavola rotonda 'Impatto, sostenibilità e Agenda 2030: Startup dialogano con Big Companies': l'ottava edizione dello Start Up Day, evento organizzato a Bologna presso il Palazzo Re Enzo dall’Università Alma Mater Studiorum, che riunisce startupper, investitori, professionisti, incubatori, acceleratori di business e rappresentanti dell’ecosistema imprenditoriale del territorio.

Tra gli incontri in programma l'inspirational talk su come fare impresa in forma sostenibile, la conferenza sul PNRR, Horizon Europe e altri finanziamenti per la creazione d’impresa, le tavole rotonde su SDGs e finanza innovativa e sulle politiche di sostenibilità applicate in Big Companies e startup, il talk sugli strumenti per lo sviluppo d’impresa.

