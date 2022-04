Benetton, il giorno dell'Opa su Atlantia. La mossa difensiva con Blackstone

Benetton, gli 8 mld per Autostrade attirano gli investitori istituzionali

Il giorno dell'annuncio è arrivato. Benetton sta per lanciare l'Opa su Atlantia. Una mossa difensiva, - si legge sul Corriere della Sera - supportata dal fondo Usa Blackstone, per prevenire offerte ostili da parte di investitori istituzionali interessati ad una società quotata che sta per ricevere 8 miliardi di euro di assegno per la vendita dell’88% di Autostrade, di cui la metà, circa 4 miliardi, in carico a Cassa Depositi. Una valutazione tra i 18 e i 19 miliardi. Un premio ai soci di circa il 30% rispetto all’andamento del titolo negli ultimi sei mesi.

Per un’offerta pubblica di acquisto su Atlantia - prosegue il Corriere - compresa in una forchetta di prezzo tra i 22 e i 23 euro per azione, lievemente al di sopra della chiusura di ieri in Borsa a 21,72 euro. Oggi è il giorno dell’annuncio del lancio dell’Opa sulla holding controllata al 33,1% da Edizione, la scatola societaria riconducibile ai quattro rami della famiglia Benetton. Lo schema con cui avverrà l’operazione dovrebbe essere quello di una newco controllata al 60% da Edizione e partecipata al 40% da Blackstone.

Leggi anche: