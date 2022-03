Benzina e diesel, tutti i trucchi e i consigli per pagare meno e risparmiare

Benzina, come fare a pagare meno oggi: tutti i trucchi

Il prezzo di benzina e diesel è arrivato a oltrepassare i due euro al litro. Complice la guerra tra Russia e Ucraina che ha consentito una speculazione vera e propria. In alcuni casi il prezzo è salito anche a 2,5 euro. A poco è servito l’intervento del governo che ha tagliato le accise di 30 centesimi (decurtazione valida per un mese) e ha portato il prezzo del carburante sotto la soglia dei due euro. Imprese e famiglie sono in difficoltà. Ecco come rimediare al caro carburante.

Benzina e diesel, come risparmiare oggi in Italia

Rifornirsi presso le pompe bianche. Che cosa sono? Le pompe bianche sono colonnine di carburante indipendenti, non vincolati a nessuna major petrolifera. Si definiscono anche “no logo”, dal momento che non espongono i marchi più noti tra le aziende del petrolio. Questo permetterà ad automobilisti e autotrasportatori di risparmiare diversi centesimi al litro.

Benzina e diesel, come risparmiare: mai fare rifornimento in autostrada

Se devi fare lunghe tratte è sconsigliato fare benzina o diesel nelle autostrade e nelle tangenziali. Il prezzo del carburante è molto più alto.

Benzina e diesel: come risparmiare: serbatoio auto a metà

Il serbatoio stracolmo di carburante può penalizzare la tasca. Soprattutto se si percorrono strade in salita. In questo caso il carburante si consumerà più velocemente. Meglio avere un serbatoio semipieno.

Benzina e diesel, come risparmiare: fattelo da solo il rifornimento

Quando si va a fare rifornimento di carburante scegli la parte del “self” e non del “servito”. Alzati dal sedile e sporcati un po’ le mani.

Benzina e diesel, risparmiare si può: basta un po’ di pazienza

Dopo che finisci di fare il rifornimento aspetta almeno una decina di secondi prima di togliere la “pistola” della benzina: il carburante presente nel tubo continuerà a scendere. Scuotete un po’ il tubo.

Benzina, come risparmiare: il tempismo è tutto

Qual è il migliore momento della giornata per fare rifornimento di benzina o diesel? Nelle ore fresche. La benzina, infatti, aumenta di volume in base all’aumento della temperatura, quindi a parità di euro, acquisteremo il carburante a un prezzo minore nelle primissime ore della giornata e nelle ore successive al calare del sole.

Benzina, come risparmiare: il trucco della leva

Un altro trucco è quello di premere la leva della “pistola” a metà corsa. Questo per non fare uscire troppo i vapori e consentendo l’entrata solo alla parte liquida del carburante.

Leggi anche: