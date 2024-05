Berlusconi, la "piccola Ita" vola basso e in rosso: perdita di oltre 6,2 mln

Berlusconi, la piccola Ita vola in rosso: il bilancio 2023

Anche la piccola Ita della famiglia Berlusconi continua a volare in rosso e peggio di prima. Il bilancio 2023 di Alba Servizi Aerotrasporti (Asa), controllata da Fininvest, si è infatti chiuso con una perdita di oltre 6,2 milioni di euro, peggiore del passivo di 5,7 milioni dell’anno prima. Il disavanzo è stato integralmente ripianato dall’assemblea soci del 29 aprile scorso svoltasi a Milano, mediante l’uso di 6,2 milioni versati da Fininvest in conto capitale, andati per 305mila a ripianare un pregresso passivo. La flotta aerea di Asa è composta da un jet Hawker 750, un Hawker 800 entrato a metà dello scorso anno, un elicottero Agusta Aw 139 e un jet Gulfstream 550, in comproprietà con la famiglia Gavio e gestisce un nuovo Falcon2000Lxs, non di sua proprietà.

Gli aerei, causa la fine della pandemia e l’arrivo del nuovo jet, hanno volato di più dell’anno prima (1.278 ore rispetto alle 1.958 del 2022) determinando un aumento anno su anno una tenuta dei ricavi a 5,4 milioni, mentre i canoni dell’affitto degli aerei a terzi sono progrediti da 5,9 a 8,2 milioni. I ricavi totali di 13,6 milioni (meglio degli 11,3 milioni dell’anno precedente) sono stati però appesantiti da costi balzati anno su anno da 19,3 a 22 milioni soprattutto per gli aumenti contrattuali, i costi manutentivi e le spese aeroportuali. La posizione finanziaria netta di Asa, di cui è stato riconfermato amministratore delegato Augusto Barbieri mentre presidente è Danilo Pellegrino amministratore delegato di Fininvest, resta a debito ma è migliorata anno su anno da 9,2 a 7,5 milioni.