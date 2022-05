Bonus Internet veloce 2022: cos'è e come si ottiene l'agevolazione

Bonus Internet veloce 2022, l'agevolazione finanzierà contratti di connessione di durata fino a 24 mesi

Mentre sempre più famiglie italiane si trovano alle prese con un carrello della spesa in continua crescita, l'inflazione galoppante e un caro energia che non intende arrestarsi, il governo mette sul tavolo una serie di bonus per aiutare i nuclei in difficoltà. E tra questi spunta anche il bonus Internet. Ma di che cosa si tratta nello specifico?

Il bonus è di fatto un voucher dal valore di 300 euro per l'Internet veloce in casa, da non confondere con quello già riconosciuto alle imprese. Il provvedimento è in attesa di essere varato ma prevede l'introduzione di questa agevolazione che non sarà legato al reddito: potrà dunque essere richiesto da tutte le persone o famiglie, che rientreranno nelle categorie previste, senza limite Isee.

Bonus Internet veloce, a chi spetta

Nello specifico, chi potrà usufruire dell'agevolazione? "Le persone o le famiglie, si legge sul sito dell'Adnkronos, che non hanno una linea Internet a casa oppure ne hanno una sotto 30 Mbps, la velocità minima del collegamento che da diritto al bonus, e decidono di attivarne una più performante. Il bonus finanzierà contratti di connessione di durata fino a 24 mesi di velocità pari almeno a 30 Mbps in download".

Bonus Internet veloce, come richiederlo

"Non essendo previsti limiti legati al reddito non serve presentare domanda o documentazione Isee, coninua l'agenzia stampa, il bonus sarà applicato direttamente dall'operatore quando si procede all'attivazione della linea, in particolare al costo di attivazione, qualora sia previsto, oppure scalato dall'abbonamento mensile fino appunto a 300 euro".

