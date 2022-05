Borsa, High Quality Food verso la quotazione: forchetta tra 1,90 e 2,10 euro

High Quality Food, il player dell'agro-alimentare d'eccellenza vicino all'ingresso in Borsa

L’ingresso in Borsa per High Quality Food si avvicina. L’azienda, attiva dal 2005 nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari di alta gamma sul mercato horeca (hotellerie, restaurant and cafè) internazionale ha presentato la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana.

La forchetta di prezzo per azione è fissata tra 1,90 e 2,10 euro, che corrisponde a una capitalizzazione pre-moneycompresa tra circa 14-15,5 milioni di euro. “In un settore che ha dimostrato di avere grandi spazi di sviluppo, la nostra è una realtà ben strutturata e consolidata in Italia ed all’estero caratterizzata da una crescita organica costante”, dichiara Simone Cozzi, fondatore e presidente di High Quality Food.

La quotazione permetterà “la penetrazione di una maggiore quota di mercato nei segmenti core e l’internazionalizzazione facendo leva su un business model di successo”, come recita una nota. Come riporta Pambianco, l’ingresso consentirà inoltre ad High Quality Food di “consolidare ulteriormente la sua solidità finanziaria, di elevare il proprio standing nei confronti del mercato, di rafforzare l’organizzazione, di aprire flagship stores, e penetrare nuovi mercati per l’espansione geografica del gruppo, creando così maggior valore per la società, gli azionisti ed i suoi stakeholders”.

Il gruppo, che offre una varietà di 3.300 prodotti grazie a un sistema verticale di integrazione della filiera produttiva, ha chiuso il 2021 con ricavi a 16 milioni di euro, superando così il giro d’affari del 2019. Nel 2020, il fatturato aveva registrato un rallentamento causa pandemia e conseguente stop del settore horeca.

