Borsa, il falco Powell affonda i listini Ue: Milano in calo, scivola Moncler

Borsa, in rosso anche Francoforte, Parigi e Amsterdam. In coda al listino milanese Saipem e Moncler

Jerome Powell, presidente della Banca centrale degli Stati Uniti, manda in rosso i listini europei: la stretta monetaria potrebbe arrivare ed essere più vicina e celere del previsto. Nella giornata di ieri Powell ha sottolineato di credere che sia "appropriato muoversi un po' più velocemente" sui tassi d'interesse e il mercato ora vede la possibilità di tre rialzi consecutivi di 50 punti base ciascuno a partire da maggio: sarebbe il ciclo restrittivo più rapido dal 1982. A pesare sui listini anche l'attesa per la pubblicazione degli indici Pmi su manifattura e servizi relativi al mese di aprile, che forniranno indicazioni sulla tenuta dell'economia europea a fronte della guerra in Ucraina.

A Piazza Affari il Ftse Mib cede l'1%. In rosso anche Francoforte (-1,19%), Parigi (-1,44%) e Amsterdam (-1%). Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Banco Bpm (+0,13%) resiste in territorio positivo dopo aver confermato l'avvio di un processo per valutare le offerte ricevute per il business bancassicurativo. Dopo un avvio debole salgono anche Recordati (+0,61%) e Terna (+0,31%), mentre sono in coda al paniere principale Mediobanca (-2,3%), Saipem (-2,62%), colpita dai realizzi dopo il rally della vigilia, e Moncler (-3,69%).

Sul mercato valutario, l'euro scivola verso quota 1,08 dollari ed e' indicato a 1,0808 da 1,0856 ieri in chiusura. La moneta unica europea perde posizioni anche contro lo yen a 138,31 (da 139,43), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 127,94 (128,43). Petrolio in calo dell'1,04% a Londra a 107,20 dollari al barile per il Brent giugno e dell'1,03% a New York a 102,72 dollari per l'analoga consegna del Wti. In crescita del 3,9% a 104 euro per megawattora, infine, il contratto maggio del gas naturale in Europa sulla piattaforma olandese Ttf.

Powell, gli analisti si aspettano che la Fed aumenti i tassi entro la fine dell'anno tra il 2,75% e il 3%

In particolare, il presidente della Fed ha affermato di ritenere che gli investitori che attualmente prevedono una serie di aumenti di mezzo punto "reagiscano in modo appropriato". Gli analisti si aspettano che la Fed aumenti i tassi entro la fine dell'anno tra il 2,75% e il 3%, un ritmo che comporterebbe aumenti di mezzo punto in tre riunioni e di quarto punto nelle altre tre sessioni del 2022.

"Ci impegniamo a utilizzare tutti i nostri strumenti per fermare l'inflazione", ha affermato Powell, ammettendo che la speranza della Fed che l'inflazione si allenti dopo le riaperture post pandemia da Covid non si e' manifestata. "Ci aspettavamo che l'inflazione raggiungesse il picco in questo periodo e scendesse nel corso del resto dell'anno e poi ulteriormente", ha affermato Powell. "Queste aspettative sono state deluse in passato. Ora vogliamo vedere progressi concreti. Aumenteremo i tassi e raggiungeremo rapidamente livelli piu' neutri" e poi piu' alto se necessario.

A spaventare gli investitori anche lo spettro di una recessione alle porte. "Bisogna ridurre l'inflazione senza provocare una recessione", ha detto Powell. Per molti analisti, Powell sta dicendo che evitare una recessione non sara' facile. Questa e' una novita'. Il mercato e' li' da un po', accettando che una recessione sia una possibilita' concreta. Il rendimento del Treasury decennale si e' attestato al 2,898% in chiusura dopo aver toccato un massimo di 2,9540%, inferiore comunque al massimo di mercoledi' a 2,9810%.

Twitter chiude la seduta a +0,73% dopo che il ceo di Tesla, Elon Musk starebbe valutando il lancio di un'Opa raccogliendo impegni di finanziamento per 46,5 miliardi di dollari. La scorsa settimana Musk aveva offerto 43 miliardi di dollari per Twitter ma il cda del social network aveva risposto introducendo una 'poison pill' che comporta la vendita a sconto di azioni agli altri soci se un azionista supera il 15% del capitale dell'azienda.

Wall Street chiude in calo dopo un avvio positivo a causa delle parole del presidente della Fed, Jerome Powell sempre piu' 'falco'. Il banchiere centrale americano nel corso del meeting primaverile del Fondo monetario internazionale non ha escluso un aumento dei tassi di mezzo punto percentuale. Il Dow Jones ha ceduto l'1,05% a 34.792 punti, il Nasdaq il 2,07% a 13.174 punti, lo S&P 500 l'1,48% a 4.393 punti. Nel suo intervento a Washington, Powell ha spiegato che nella riunione della Fed del 3-4 maggio un aumento dei tassi di mezzo punto sara' "sul tavolo".

Con l'inflazione che corre circa tre volte l'obiettivo del 2% della Fed, "e' appropriato muoversi un po' piu' rapidamente", ha detto Powell spiegando che "50 punti base saranno sul tavolo per l'incontro di maggio".