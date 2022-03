Borse europee frenano dopo il rally. Mosca chiusa per il 9° giorno di seguito

All'indomani di un rally che ha visto le Borse europee in rialzo di oltre sei punti (per Milano è stata la terza giornata migliore dal 2018), gli indici del Vecchio Continente partono con il freno a mano, nonostante la corsa di Wall Street di ieri e l'accelerata delle piazze asiatiche (Tokyo +3,94% alla chiusura). Sotto i riflettori le evoluzioni della guerra, con gli occhi sull'imminente incontro in Turchia tra il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il suo omologo ucraino Dmitry Kuleba.

Francoforte Dax fa -0,92%), Londra -0,43%), Parigi -0,86%, Madrid -0,29% e Piazza Affari cede lo 0,52%. Attenzione anche alle fluttuazioni delle materie prime, mentre desta preoccupazione l'allarme lanciato dalla Casa Bianca, secondo cui non è da escludere il rischio che Mosca "usi armi chimiche" in Ucraina.

Resta chiusa anche oggi la Borsa di Mosca (al nono giorno di stop dall'avvio della guerra in Ucraina), secondo quanto riferisce Cnn citando la Banca centrale russa, mentre riaprirà il mercato valutario (per il momento il rublo è sostanzialmente piatto sia su euro sia su dollaro, dopo i crolli precedenti). Per quanto riguarda il mercato valutario, l'euro guadagna terreno e passa di mano a 1,106 dollari (da 1,099 alla chiusura di ieri) e a 128,33 yen (da 127,31).

Inizia oggi a Versailles una riunione informale di due giorni dei capi di Stato e di governo dell'UE. "Le discussioni saranno seguite da vicino dopo che i media questa settimana hanno suggerito la possibilita' di un nuovo programma di prestiti congiunti volti a finanziare investimenti nell'energia e nella difesa in tutta l'UE", sottolineano da Unicredit Reserch.

Gli esperti si aspettano che il presidente francese Emmanuel Macron rilanci l'idea di "una nuova capacita' fiscale dell'UE per finanziare la spesa in aree politiche chiave e selezionate". Da Unicredit Reserch puntualizzano come "e' probabile che i dettagli di una tale decisione siano la parte piu' controversa e non si dovrebbe sperare in una svolta rapida e definitiva al vertice, tuttavia i segnali che i colloqui stanno andando nella giusta direzione saranno sicuramente ben accetti".