Borse Ue positive, ma non Milano: lo stacco cedole manda in rosso il Ftse Mib

Borsa, Biden apre allo stop dei dazi sulle merci cinesi. In rialzo i prezzi del petrolio, giù il gas

Avvio di settimana positivo per i listini europei che guardano con fiducia l'apertura del presidente americano Joe Biden, che ha definito allo studio una possibile revoca dei dazi imposti dall'amministrazione Trump sulle merci cinesi, oltre al recupero messo a segno dai listini di Wall Street sul finale di venerdì che ha consentito all'S&P 500 di evitare di chiudere in territorio "orso".

Ecco allora che appena dopo l'apertura di seduta, le principali Borse continentali, segnano quasi tutte segni più: Francoforte guadagna lo 0,72%, Parigi lo 0,88% e Amsterdam +1,34%. A Milano il Ftse Mib segna invece -0,4% scontando lo stacco delle cedole da parte di 19 titoli su 40: al netto di questa "illusione ottica", spiega l'agenzia economica Radiocor, il rialzo sarebbe dell'1,04%.

Tra le blue chip di Piazza Affari si mettono in luce Banca Mediolanum (+2,41%), Poste Italiane (+1,92%) e Unicredit (+1,81%). Sul mercato dei cambi, l'euro riconquista quota 1,06 dollari ed e' indicato a 1,0608 da 1,0555 venerdi' in chiusura. La moneta unica europea vale anche 135,47 yen (134,94 venerdi'), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 127,70 (127,86). In rialzo il prezzo del petrolio, con il future luglio sul Brent a 113,46 (+0,81%) e l'analogo contratto sul Wti a 111,18 (+0,82%). In calo del 4,9% a 83,6 euro per megawattora il gas naturale in Europa.

Infine lo spread apre poco mosso a 203 punti: alla partenza degli scambi della settimana, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco e' indicato a 203 punti base dai 204 punti registrati al closing di venerdì. Il rendimento del BTp decennale benchmark, salito fino al 3% venerdi' scorso, si muove attorno al 2,98% dal 2,99% del finale della vigilia.

