Calzolari: "Per Granarolo piano da due miliardi di fatturato"

Il Presidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari, ha delineato un piano ambizioso per il futuro del gruppo, mirando a raggiungere un fatturato di 2 miliardi di euro entro il 2027 con una marginabilità del 9%, superiore alla media del settore. Calzolari, in un'intervista al Corriere della Sera, ha ribadito che il piano è incentrato sul potenziamento e non sulla razionalizzazione, sottolineando l'intenzione di effettuare numerose assunzioni.

Ieri sono stati approvati i conti relativi a ricavi per 1,6 miliardi di euro, con la previsione di investimenti pari a 300 milioni di euro. Calzolari ha spiegato che tali risorse saranno utilizzate per ottimizzare la produzione, concentrando gli sforzi sugli stabilimenti più rilevanti del gruppo. Ha inoltre menzionato l'implementazione di tecnologie innovative e l'ottimizzazione dei processi produttivi per ridurre gli sprechi.

In merito agli investimenti specifici, Calzolari ha citato il potenziamento dello stabilimento di Gioia del Colle per la produzione di mozzarelle e burrate, nonché l'introduzione dell'intelligenza artificiale nello stabilimento di Pasturago di Vernate. Ha anche delineato piani per concentrare la produzione di latte fresco in determinati stabilimenti e per modernizzare la logistica aziendale.

Calzolari ha evidenziato l'importanza di penetrare il mercato con prodotti innovativi per intercettare nuovi clienti, ponendo l'obiettivo di migliorare la marginalità del settore e di raggiungere una quota dell'EBITDA del 9%.

Riguardo all'Innovation Center di Bologna, Calzolari ha sottolineato il ruolo cruciale della ricerca e dello sviluppo nell'anticipare le esigenze dei consumatori, proponendo l'importazione di intuizioni da fonti esterne per garantire l'innovazione costante dei prodotti.

Sul fronte internazionale, Calzolari ha annunciato investimenti negli Stati Uniti e in Cina, sottolineando l'importanza di una presenza diretta sul mercato estero. Ha inoltre indicato l'obiettivo di sviluppare ulteriormente l'attività in Germania e di sfruttare il potenziale della Cina, pur mantenendo una strategia di produzione italiana.

Infine, Calzolari ha ribadito l'impegno di Granarolo verso la sostenibilità e il giusto compenso degli agricoltori, sottolineando l'importanza di una collaborazione tra tutte le parti coinvolte nella catena alimentare per raggiungere una transizione ecologica efficace e sostenibile.