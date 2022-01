Caro-bollette, tetto di Macron: Edf -22% in Borsa. Misura che spaventa Enel&C

Non c’è pace per Edf. Mercoledì il calo in Borsa dovuto ai nuovi ritardi nell’impianto nucleare di nuova generazione (Epr, ad acqua pressurizzata, cioè European Pressurized Reactor) di Flamanville in Normandia, ritardi che hanno infastidito Emmanuel Macron in campagna elettorale nucleare-sensitive. Oggi, l'ennesimo tonfo che però è enorme rispetto al rosso infrasettimanale: oltre -22%, un crollo che manda in fumo quasi un quarto della capitalizzazione di mercato dell'Enel francese.

Il sell-off sul listino d'Oltralpe è dovuto all’intervento del governo transalpino, già messo in cantiere a settembre 2021 ma in dirittura in questi giorni, per proteggere le famiglie e le imprese dal caro-bollette, conseguenza del forte rialzo dei prezzi del gas e dell’energia sui mercati finanziari di tutto il mondo. Un trend che ovviamente non ha risparmiato nemmeno l’Italia totalmente dipendente dalle importazioni di metano da Russia, Libia e Algeria e dove le imprese hanno già lanciato un grido di allarme.

L’esecutivo transalpino guidato da Jean Castex ha chiesto ad Edf, controllata dallo Stato, di aumentare il volume dell'elettricità di origine nucleare che vende ai concorrenti più piccoli (aumento nell’ordine del 20%) a prezzo ridotto ai concorrenti nel corso dell'anno per limitare i rincari energetici pagati dai consumatori finali. Un richiesta che secondo quanto fatto sapere dal ministro dell’Economia d’Oltralpe Bruno Le Maire ha già incassato il disco verde delle Commissione europea e che permetterà di contenere l’aumento dei prezzi delle bollette francesi entro il 4%. Un tetto senza il quale, secondo gli esperti, il livello sarebbe cresciuto del 20%.

La quota a prezzo calmierato salirà così a 120 terawattora dai precedenti 100, con un impatto sul margine operativo lordo di Edf circa 8,4 miliardi ai prezzi di dicembre 2021 e di 7,7 miliardi ai prezzi di gennaio. Numeri che hanno spinto Edf a ridurre le attese per la produzione d'energia nucleare (la vera brutta notizia per gli analisti di Ubs per il taglio della produzione nucleare per il 2022 di 30 terawattora a 300-330 a causa dello stop di cinque reattori, che avrà un effetto negativo misurabile in 2,2 euro per azione) e a revocare il proprio target sul rapporto tra indebitamento finanziario netto ed Ebitda e la propria guidance sugli utili attesi. La mossa ha ovviamente spaventato gli investitori che in tutto il Vecchio Continente hanno venduto non solo le azioni Edf, ma anche i titoli energetici.

A cominciare da Enel in Italia, dove i partiti, e in particolare la Lega, hanno messo nel mirino il colosso elettrico guidato da Francesco Starace e che come le altre compagnie energetiche potrebbe subire gli effetti di provvedimenti, come il “contributo di solidarietà” tirato in ballo da più esponenti politici, per consentire al governo di far cassa fiscalmente destinando il gettito a interventi per abbattere l'aumento dei costi delle bollette. A metà seduta, Enel perde infatti quasi il 2,7/ a 6,77 euro, mentre il vice ministro dell'Economia Laura Castelli ha appena ricordato come l’esecutivo italiano sia al lavoro su un "meccanismo" che preveda un "contributo di solidarietà” a carico degli operatori energetici, assieme un altro intervento "non oneroso", che ripropone la norma sui proventi delle aste di Co2.

"Penso che operatori, intermediari, che lavorano in questo ambito possano essere d'accordo su un contributo di solidarieta' perche' si possa raccogliere un Fondo. Stiamo lavorando sul meccanismo perche' non e' semplice, bisogna vedere come lo calcoli, come lo chiedi", ha aggiunto. Castelli ha ricordato, inoltre, che la norma sui proventi delle aste Co2, "ha garantito nel 2021 2,5 miliardi d'incasso e riteniamo si possa riproporre tal quale. La combo di queste due norme potrebbe cominciare, a costo zero, senza andare a scostamenti, a fare un buon inizio di percorso", ha concluso.