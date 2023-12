Confindustria, il regalo di Natale del presidente Bonomi alla sua squadra

Curioso regalo di Natale del presidente di Confindustria Carlo Bonomi ai membri della sua squadra. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, infatti, durante il consueto saluto augurale con cui si riunisce tutto il personale di Viale dell’Astronomia, il presidente uscente avrebbe deciso di elargire un “buono” regalo Pellegrini a tutti i lavoratori. Presente in prima fila il fedelissimo – e aspirante al soglio – vicepresidente Alberto Marenghi, più defilato invece Maurizio Stirpe

Si tratta di una carta che, si legge dal sito, “offre una vasta scelta tra le catene Retail più prestigiose d’Italia e tra le migliori marche di prodotti e servizi. Riceverlo significa ottenere la possibilità di soddisfare un bisogno o realizzare un proprio sogno”. C’è di più. A quanto risulta al nostro giornale, Bonomi avrebbe deciso di assegnare buoni da 500 euro ai dirigenti e 1.000 euro ai lavoratori con stipendi meno corposi.

E subito si scatena il dibattito. Per alcuni il gesto del presidente è la dimostrazione di una sensibilità spiccata, tanto da aver raddoppiato l’importo per chi percepisce stipendi più bassi. Per altri si tratta invece del segnale evidente che il volto di Confindustria è cambiato, divenendo sempre meno elitario, come invece dovrebbe essere un’associazione che riunisce le principali. Mai nel passato, infatti, i presidenti avevano previsto un premio di questo tipo. E c'è chi ha riso a denti stretti: "Per forza quest'anno un premio così misero. Con le buonuscite che ha dovuto pagare..."

Anche questo è il segno dei tempi che si trasformano. In attesa di sapere chi diventerà il successore di Bonomi.

Leggi anche