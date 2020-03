Coronavirus, Caltagirone dona un milione di euro a Gemelli e Spallanzani

La famiglia Caltagirone ed il gruppo Caltagirone, nel rivolgere il proprio plauso all'impegno che ospedali e istituti sanitari italiani hanno messo in campo per fronteggiare l'emergenza in atto nel Paese, intendono fornire un contributo concreto a sostegno degli sforzi del personale sanitario e delle strutture ospedaliere romane.

A tal fine Immobiliare Caltagirone (ICAL), società personale della famiglia, ha deliberato l'erogazione di una donazione di 500 mila euro a favore del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma ed il Cda del gruppo Caltagirone ha deliberato una donazione di 500 mila euro a favore dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

“In questo momento di difficoltà per il Paese - ha spiegato Francesco Caltagirone - anche il mondo produttivo deve fare la sua parte. Abbiamo, per questo, ritenuto opportuno sostenere gli sforzi che il personale sanitario sta facendo in questi giorni con una donazione a favore delle due strutture romane impegnate in prima linea nel contenimento dell’emergenza coronavirus. Questo gesto vuol essere anche un ringraziamento a medici, infermieri e ricercatori per quello che stanno facendo per tutti noi e non esaurirà il nostro sostegno ed il nostro impegno per la città”.