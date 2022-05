Dal Mise incentivi per le imprese benefit

Mise, via libera al tax credit per le imprese benefit

Da giovedì 19 maggio e fine al 15 giugno le imprese italiane che vogliono costituirsi o trasformarsi in società benefit potranno ottenere un credito d'imposta al 50% per tutti i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese, nonché per le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza. Le risorse stanziate sono pari a 7 milioni.

Che cosa sono le b-corp

Le società benefit sono attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse. "Diventa operativa una misura fortemente voluta che promuove e valorizza un modello d’impresa che trova nel nostro paese una importante tradizione a cui poter fare riferimento, dove imprenditori coraggiosi investono nella ricerca del profitto rimanendo attenti agli aspetti sociali e al bene comune", sottolinea il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

