Draghi estrae il bazooka contro Lagarde: "La Bce usa gli strumenti sbagliati"

Giavazzi: “La Bce ha usato lo strumento sbagliato”

“Spread e aumento dei tassi ridurranno la domanda privata, la Bce ha usato uno strumento sbagliato”. Lo dice Francesco Giavazzi, consigliere economico di Palazzo Chigi. Ed è un po’ come se a parlare – a meno di improbabili prese di distanza – fosse Mario Draghi. Uno che la sede dell’Eurotower a Francoforte la conosce bene e che con il suo “whatever it takes” ha impedito che la crisi sul debito italiano e di altri Paesi periferici si tramutasse in un buco nero capace di inghiottire tutto il continente. Quindi, Giavazzi sa quello che dice e lo fa durante la consegna del Premio Alberto Giovannini, organizzato da WeBuild.

"La Bce – ha detto - promette di alzare i tassi per rispondere all'aumento dell'inflazione con uno strumento sbagliato. Noi non abbiamo una inflazione da domanda come negli Usa ma abbiamo una inflazione legata al prezzo del gas. Quindi a fronte della riduzione della domanda privata dei prossimi mesi dobbiamo accelerare il Pnrr”.

Bisogna scommettere sul Pnrr

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è, per Giavazzi, la chiave per riuscire a far crescere la domanda e avviare un processo virtuoso. "Il Pnrr punta tanto sui giovani, tanto sull'equilibrio di genere, tanto sull'equilibrio territoriale con investimenti nel Sud Italia. È lo strumento fondamentale per far crescere la domanda e avviare un processo virtuoso che ci permette di ridurre lo spread e ripagare il debito" ha concluso Giavazzi.

