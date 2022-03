Essilux archivia il Covid. Cedola di 2,51€.Nel piano ricavi in crescita del 5%

Due miliardi di profitti per il gigante delle lenti e delle montature per occhiali

Il fatturato 2021 di EssilorLuxottica accelera nel 2021 e grazie a una crescita a doppia cifra (+40%) dei ricavi, comprendenti anche il contributo dell'ultimo acquisto GrandVision, a quota 21,4 miliardi, il colosso dell'occhialeria italo-francese presieduto da Leonardo Del Vecchio chiude l'anno fiscale con due miliardi di profitti e archivia la pandemia. Risultato che ha messo le ali al titolo Essilux alla Borsa di Parigi dove sale del 3% a 152 euro, proseguendo il recupero dai minimi recenti a quota 141.

Senza considerare il perimetro allargato con Grandvision, i ricavi si sono fermati a quota 17,8 miliardi. Prendendo come anno di riferimento il 2019, periodo pre-Covid, il fatturato è in crescita del 20% e i profitti in aumento del 16% a cambi correnti e del 6,3% a cambi costanti.

Il dividendo proposto è di 2,51 euro per azione in contanti o azioni, con il gruppo nato dalla fusione con la Luxottica di Del Vecchio che prevede a cambi costanti una "crescita del fatturato annuo nel periodo 2022-2026 intorno al 5% e un utile operativo adjusted al 19-20% del fatturato nel 2026". Il quarto trimestre per EssilorLuxottica è stato il migliore dell'anno, sottolinea il gigante delle lenti e delle montature per occhiali, "con tutte le aree geografiche che hanno superato i livelli di fatturato pre-pandemia".

La crescita è a doppia cifra in Nord America e in America Latina rispetto al 2019, con la categoria dei prodotti per il sole in accelerazione. Nel quarto trimestre, il fatturato totale comparabile del gruppo è stato infatti pari a 5,579 miliardi in aumento dell'11% rispetto al quarto trimestre del 2019 a cambi costanti con tutte le aree geografiche che hanno superato i livelli pre-pandemia. Il Nord America e l'America Latina hanno guidato la performance con una crescita rispettivamente del 13,9% e del 25,1%. Gli Stati Uniti, il più grande mercato della società, hanno mostrato "ancora una volta ottimi risultati e il Brasile ha visto un'accelerazione a doppia cifra".

L'area Emea, che rappresenta attualmente il 37% dei ricavi totali grazie al consolidamento di GrandVision, è cresciuta dell'8,2%, con Regno Unito e Italia come "motori principali", mentre in Francia si è assistito a un lieve peggioramento nella seconda metà dell'anno, con un traffico ancora al di sotto dei livelli prepandemia. L'area Asia-Pacifico e' entrata in territorio positivo con vendite in aumento dell'1,4%, grazie alla ripresa dell'Australia, dove sono state revocate le restrizioni relative al Covid-19, e alla "solida performance" della Cina.

Nell'intero anno il fatturato e-commerce del 2021 supera 1,5 miliardi, in crescita del 62% rispetto al 2019, con un utile operativo adjusted al 16,1% del fatturato nell'anno su base pro forma. La generazione di cassa è stata di 2,8 miliardi.

In occasione dell'assemblea del 25 maggio prossimo, il consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica proporra' agli azionisti di approvare il pagamento di un dividendo di 2,51 euro per azione. Agli azionisti sara' offerta la possibilita' di ricevere il dividendo finale in contanti o in azioni di nuova emissione (scrip dividend). La data di stacco della cedola sara' il 30 maggio e il dividendo definitivo sara' pagato - o le azioni emesse - a partire dal 21 giugno prossimo.

