Fuga dall'agricoltura: nessuno vuole lavorare in campagna

Fuga dal settore agricolo: da Nord a Sud nessuno vuol fare il bracciante

Un problema unisce l’Italia da Nord a Sud: la mancanza di manodopera nelle campagne. La questione viene affrontata da italiafruit.net che riflette sulle conseguenze generate da un’assenza così pressante di lavoratori nei campi.

Un tema caldo che viene trattato da Luca Lazzaro, Presidente di Confagricoltura Puglia che compie un affondo sulle problematiche di tale carenza: “L’assenza di braccianti nei campi è un problema che si riflette su tutta la filiera perché ci sono prodotti che vanno raccolti in determinati periodi e per forza a mano”.

Lazzaro evidenzia tre possibili cause legate all’assenza di manodopera nei campi: la pandemia, il reddito di cittadinanza e l’avvento di nuovi lavori, basti pensare ai riders. Il Presidente di Confagricoltura ha così dichiarato: “Di certo, la mancanza di lavoratori nel settore agricolo in Puglia è un problema economico per le imprese che intendono stare sul mercato in modo chiaro e onesto. Ciò, tenuto conto che il lavoro nero in agricoltura è quasi del tutto scomparso negli ultimi anni, se non in rarissimi casi. Tra questi, quelli in cui è lo stesso lavoratore che chiede di non essere assunto perché percepisce anche il reddito di cittadinanza”.

La situazione non sembra diversa nel Nord Italia dove manca almeno il 30% della manodopera. L’Emilia Romagna deve affrontare una forte diminuzione di braccianti in un momento caldo: a breve si partirà con la raccolta di albicocche, pesche e susine. L’agricoltura diventa un ambiente su cui intervenire prontamente per salvare il settore. Sul tema è intervenuto anche il Presidente Regionale di Confagricoltura Marcello Bonvicini: “Occorre avviare tutte le iniziative possibili e avvicinare chi cerca un impiego, rafforzando le connessioni tra enti pubblici e terzo settore fino a raggiungere le imprese”.

Leggi anche: