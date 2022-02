Generali, Crt e Delfin valutano lo scioglimento del Patto

Il patto di consultazione sulle Generali non ha più ragion d'essere



Fondazione Crt e Delfin valutano lo scioglimento del patto di consultazione sulle Assicurazioni Generali. Fonti finanziarie confermano ad Affaritaliani.it quanto riferito dalla Reuters e aggiungono che dopo il recesso del 28 gennaio con effetti immediati da parte di Francesco Caltagirone, l’accordo sulla compagnia triestina fra l’ente torinese guidato da Giovanni Quaglia e da Massimo Lapucci e la holding di Leonardo Del Vecchio non ha più ragione di esistere.

Il patto (secondo le ultime comunicazioni ufficiali al 16,309% del capitale del Leone), si riferisce, era stato fatto perchè c’erano dei consiglieri nel board, espressione di azionisti rilevanti, che volevano valutare un nuovo indirizzo strategico per la compagnia e un nuovo piano industriale. Piano che è stato presentato dall’attuale amministratore delegato Philippe Donnet, a metà dicembre, invece in continuità e che quindi fa sì che, si conclude, l’accordo non abbia più senso.

I due azionisti, che insieme hanno l’8,331% (il 6,618% in capo a Delfin il 29 gennaio, ma è probabile che la holding abbia incrementato la propria posizione) e che sono critici rispetto all’attuale gestione che il primo socio Mediobanca vuole al contrario riconfermare appoggiando la lista del consiglio, voteranno in assemblea quella alternativa che verrà presentata da Caltagirone, lista che si presume sarà di maggioranza.

Secondo alcune indiscrezioni l’imprenditore capitolino, fra l’8 e il 9% del capitale del Leone (ma in crescita), potrebbe alzare il velo su squadra e piano industriale alternativi entro due settimane. Intanto, mentre alle 17.30 come anticipato venerdì da Affaritaliani.it la Fondazione Crt riunirà informalmente il proprio consiglio di indirizzo per una valutazione-aggiornamento del dossier Generali, la compagnia triestina è al lavoro con la stesura della short list per la lista del consiglio da sottoporre al voto degli azionisti a fine aprile.

Il Cda per fare il punto della situazione, anche sulla cooptazione di tre consiglieri dopo l’uscita di Caltagirone, di Romolo Bardin e di Sabrina Pucci (ingressi che verranno effettuati anche in ottica rinnovo del board), è in calendario il 16 febbraio.

@andreadeugeni

