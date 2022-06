Generali, fumata nera nel Cda: Roberta Neri declina l'incarico

Generali, nomine Cda: Roberta Neri fa un passo indietro in mancanza di un'intesa unanime

Chi dopo Caltagirone? Si riaccende il dibattito per la governance del Leone. Quello che ora è certo è che Roberta Neri ha declinato l'incarico. La manager, ex numero uno di Enav, che secondo rumors di stampa sarebbe stata la sostituita ideale di Francesco Gaetano Caltagirone, socio al 9,95% del colosso assicurativo, non è intenzionata (ufficialmente) a prendere il suo posto. Nella riunione di ieri è stata la stessa Neri a fare un passo indietro, quando ormai era chiaro che sulla sua figura non si sarebbe trovata l'intesa, scrive il Corriere della Sera.

Ma se da una parte la candidatura di Roberta Neri per la sostituzione di Caltagirone nel board non è andata a segno, dall'altra il Consiglio del Leone ha “raggiunto un'intesa sui comitati, tassello chiave nella governance della compagnia, a favore delle minoranze", rivela il quotidiano di via Solferino. Ora però resta ancora senza risposta la domanda cruciale: chi prenderà il posto di Caltagirone? Nell'ordine della lista di minoranza c'è Claudio Costamagna, che però dovrà dare la sua disponibilità.

Secondo quanto ricostruito da Affaritaliani.it poche settimane fa le possibilità che accetti sono ben poche . "Voci accreditate già prima dell’assemblea del 29 aprile parlavano di un manager che rischiava molto: nel caso, poi verificatesi, di sconfitta, poteva finire in una sorta di dimenticatoio che per chi è stato presidente di Cassa Depositi e Prestiti non sarebbe esattamente il non plus ultra". Mentre in seconda posizione ci sarebbe Luciano Cirinà, candidato amministratore delegato della lista-Caltagirone.

La nomina del consigliere successivo tuttavia non è automatismo previsto dallo statuto. C'è invece la disponibilità di Marina Brogi e Flavio Cattaneo a far parte dei comitati, “ma solo a partire da quanto il board coopterà il nuovo consigliere”. Un dato positivo, secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, che vedono però nero sull'elezione del nuovo componente del Cda: l'accordo "non sembra vicino".

Generali, nulla di fatto nel Cda: il titolo cala a Piazza Affari

Dopo che Roberta Neri non ha accettato di entrare nel board al posto dell'imprenditore romano, è stato immediato l'effetto in Borsa: a metà mattina i titoli del Leone cedono l'1,1% a 16,64 euro a fronte di un Ftse Mib in calo 0,49%. Ora il board ha incaricato il comitato nomine "di proporre una nuova candidatura seguendo le procedure indicate dallo statuto della compagnia".

