Germania: ad aprile export -31,1%, peggior crollo di sempre

Ad aprile le esportazioni tedesche sono crollate del 31,1% su base annua per l'effetto del blocco globale del commercio legato alla pandemia di coronavirus. I dati diffusi da Destatis rappresentano il peggior calo da quando è partita la attuale rilevazione statistica.

Germania: crolla ad aprile produzione industriale del 17,9%

La produzione industriale tedesca e' crollata ad aprile del 17,9%, il maggior calo da quando e' iniziata la rilevazione nel 1991. Il dato e' peggiore delle attese di mercato che si attendevano un -16,8% a causa del covid-19. La produzione si e' contratta per i beni intermedi (-13,8%) per i beni di consumo (-8,7%), per i capitali (-35,3%) ed energetici (-7,2%). Il crollo peggiore pero' l'ha registrato il settore auto (-74,6%). Anche le costruzioni sono diminuite del 4,1%.

L'export della Germania ad aprile e' sceso del 24% a 75,7 miliardi di euro a livello congiunturale. Rispetto ad aprile 2019 la diminuzione e' stata del 31,1% "il peggior calo da quando e' cominciata la rilevazione nel 1950". Il surplus commerciale e' stato di 3,2 miliardi di euro.