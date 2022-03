Guerra Russia Ucraina, borse asiatiche a picco. Kiev sospende l'export

Guerra Russia Ucraina, le Borse asiatiche procedono in profondo rosso, Hong Kong -3,5%

La guerra tra Russia e Ucraina mina ancora una volta i mercati finanziari. Le Borse asiatiche procedono in profondo rosso, condizionate dall’intensificarsi degli attacchi in Ucraina e dalle ulteriori sanzioni contro la Russia. Ad Hong Kong l'indice Hang Seng cede il 3,5%. In Cina l'indice Shanghai Composite perde il 2,10%, mentre l'indice Shenzhen Composite cala del 3,23%. A Tokyo l'indice di riferimento Nikkei 225 termina in calo del 2,94% a 25.221,41, mentre il Topix scende del 2,76% a 1.794,03.

Guerra Ucraina, future in forte calo sulle Borse europee. Euro Stoxx -3%

Anche per l'Europa si prospetta un lunedì nero: è attesa un'apertura in deciso calo per le Borse europee dopo la chiusura negativa di Wall Street e le incertezze sul conflitto tra Russia e Ucraina. I future sull'Euro Stoxx segnano -3%, quelli sul Dax di Francoforte cedono il 2,93%, mentre quelli sul Ftse 100 di Londra scendono del 2,24%.

Guerra Ucraina, in aumento i prezzi di petrolio e oro

Intanto, i prezzi del petrolio continuano a salire in Asia, così come i prezzi dell'oro, che hanno superato i 2.000 dollari l'oncia (28,3 grammi), mentre i mercati azionari regionali sono caduti di fronte alle ripercussioni della guerra russo-ucraina sull'economia globale. Il prezzo di un barile di greggio Brent vola a 140 dollari, vicino al suo massimo storico di 147,50 dollari raggiunto nel luglio 2008.

Il prezzo dell'oro nero è poi diminuito, ma ha continuato a salire a un ritmo furioso: dopo le 02:45 GMT (le 03:45 italiane), il prezzo di un barile di WTI statunitense era in aumento del 7,75% a 124,64 dollari e quello di un barile di Brent del Mare del Nord era in aumento dell'8,79% a 128,49 dollari. Di fronte al peggioramento della guerra in Ucraina, le sanzioni dirette contro le esportazioni di idrocarburi di Mosca non sono più un concetto tabù. Il capo della diplomazia statunitense Antony Blinken ha detto che gli Stati Uniti e l'Unione europea stanno discutendo "molto attivamente" la possibilità di vietare le importazioni di petrolio russo.

Mentre l'oro ha superato i 2.000 dollari nel trading asiatico, per i timori dell'impatto della guerra in Ucraina sull'economia globale. Il metallo prezioso ha raggiunto un picco di 2.000,86 dollari l'oncia (28,3 grammi), il suo livello più alto da settembre 2020.

Infine, l'Ucraina ha sospeso le esportazioni di alcuni prodotti alimentari. Lo ha annunciato il governo che in una nota in cui ha sottolineato che sono sospese le esportazioni di "carne, segale, avena, grano saraceno, zucchero, miglio e sale". Mentre le esportazioni di grano, mais, pollame, uova e olio saranno consentite solo con il permesso del ministero dell'Economia. I supermercati di tutto il Paese sono a corto di prodotti mentre le vie di approvvigionamento diventano più difficili.