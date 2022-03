Guerra Ucraina, Sileoni (Fabi): "Con conflitto lungo impatto sul Pil dell'1%"

Sileoni: "Per quanto riguarda l'inflazione, con una guerra lunga l'incremento sarebbe dell'1,2% quest'anno"

"La guerra in Ucraina avra' effetti negativi sull'economia italiana, sia in termini di punti persi di pil sia per un incremento aggiuntivo dell'inflazione. Con un conflitto lungo, il pil potrebbe subire, rispetto alle previsioni, un impatto negativo dello 0,7% quest'anno e dello 0,9% il prossimo. Se, invece, la guerra della Russia durera' poche settimane, il Pil dovrebbe subire un impatto negativo dello 0,5% quest'anno, mentre non ci sarebbe alcun effetto nel 2023. Insomma, il pil crescera' lo stesso, ma in ogni caso crescera' meno delle previsioni". Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione Mattino Cinque in onda su Canale 5.

"Per quanto riguarda l'inflazione, con una guerra lunga l'incremento sarebbe dell'1,2% quest'anno, con il caro-vita che arriverebbe al 6,2%, e del 3,5% nel 2023, con il tasso finale che supererebbe il 7%. Con un conflitto breve, invece, l'inflazione salirebbe di un punto percentuale quest'anno, arrivando al 6% e dello 0,7% nel 2023, arrivando al 5,5%" ha aggiunto Sileoni.

Secondo il segretario generale della Fabi "in generale, i rischi per l'economia italiana sono tre e riguardano la possibile carenza di energia elettrica derivante dalla minore disponibilita' di materie prime, il riscaldamento delle abitazioni, l'aumento del costo dell'energia per le imprese che potrebbe causare un danno per la produzione industriale".

Sileoni: "Lo stop della Russia su swift è una bomba finanziaria. Banche e imprese russe rischiano il collasso"

"Aver deciso di escludere alcune banche russe dallo Swift e' una delle mosse dell'Occidente che, in sostanza, ha sganciato una bomba atomico-finanziaria per mettere in ginocchio Vladimir Putin. Bisogna vedere, adesso, se l'Europa e gli Stati Uniti andranno fino in fondo con le loro decisioni. Cosi' come bisogna vedere se, per esempio, andra' fino in fondo l'oligarca russo Roman Abramovic che ieri ha annunciato di voler mettere in vendita il Chelsea, la squadra di calcio inglese. Una cosa sono gli annunci, altro discorso i fatti concreti", ha spiegato poi il segretario generale della Fabi.



"Swift, che e' nato il Belgio nel 1973, e' il principale sistema comunicazione al mondo usato da banche. E' una sorta di Pec, una posta elettronica certificata per le transazioni finanziarie. Serve per il commercio internazionale. Aderiscono 11mila istituzioni finanziarie di oltre 200 nazioni e ogni giorno favorisce la conclusione di 40 milioni di operazioni. La decisione riguarda solo alcune banche, in modo da favorire il pagamento del gas, e partira' in ogni caso il 12 marzo, per consentire le transazioni su alcuni, importanti contratti internazionali" ha aggiunto Sileoni.

"Con l'esclusione da Swift, le banche e le imprese russe rischiano il collasso finanziario che e' l'obiettivo di Usa ed Europa: non far arrivare piu' denaro alla Russia. Le sanzioni dell'Occidente contro Mosca hanno gia' provocato una caduta del Rublo, la valuta locale, del 30%. Per quanto riguarda le riserve valutarie all'estero della Banca centrale russa, sono stati immediatamente bloccati i tentativi della Russia volti a trasferirle in alcuni paradisi fiscali" ha concluso il capo della Fabi.

Leggi anche: