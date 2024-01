Il Pane Morato scommette sul gluten free e si prende il 51% della Massimo Zero

Morato scommette sul gluten free di Massimo Zero: acquisito il 51%

Morato investe per ampliare la propria offerta di prodotti nel settore della panificazione industriale e punta sul gluten free con l'acquisizione della maggioranza del capitale (51%) di Massimo Zero, azienda meranese specializzata in pasta secca e prodotti da forno senza glutine, che fino ad oggi era partecipata in maggioranza da Botzen Invest Ef, società di investimento dell’Alto Adige che manterrà comunque una quota del 45%. Come riporta Pambianco, il restante 4% è nelle mani del management della società.

Attraverso la controllata Nt Food, specialista nei prodotti gluten free acquisita dal gruppo nel 2022 e alla cui guida ci sono ancora le fondatrici Nicoletta e Giovanna Del Carlo, Morato si occuperà della gestione strategica e commerciale di Massimo Zero, aggiungendo così un nuovo stabilimento produttivo ai quattro già di proprietà dedicati al senza glutine.

L’operazione “ci consentirà – dichiara Stefano Maza, CEO del Gruppo Morato – di consolidare ulteriormente la nostra presenza nel mercato del gluten free con un marchio che è sinonimo di qualità ed eccellenza e che va a completare la nostra offerta rivolta ai canali specializzati”. Il segmento salutistico “sta mostrando un trend di crescita interessante e oggi il nostro gruppo, con ben cinque stabilimenti dedicati esclusivamente al senza glutine, si conferma una realtà di riferimento in grado di rispondere con competenza e specializzazione alle richieste di consumatori e partner.”