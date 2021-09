Immobiliare, è boom di acquisti (+73,4%): spiccano i comuni non capoluogo

Immobiliare, esplodono gli acquisti (+73,4%): molto bene le perfomance dei comuni non capoluogo

La ripresa si inizia a far sentire. Nel secondo trimestre 2021, gli acquisti di case sono aumentati del 73,4%, mentre gli scambi nel comparto terziario-commerciale hanno registrato un incremento pari al +97,9% rispetto allo stesso periodo del 2020. Ma non è tutto. Crescono i volumi di compravendita anche nel settore produttivo (+85,4%) e agricolo (+88,1%).

É quanto rileva il report dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato ieri, 16 settembre, e disponibile sul sito internet ufficiale dell'Agenzia. I dati, sottolinea l'Omi, vanno valutati tenendo conto che lo stesso trimestre del 2020 fu contraddistinto da quasi due mesi di lockdown. Oltre che significativo, invece, il confronto con il secondo semestre del 2019 che evidenzia una crescita delle transazioni del 26,1%.

Come si legge dai rilevamenti dell'ufficio studi di Tecnocasa, è ancora una volta evidente, come già avvenuto nel primo trimestre del 2020, l’ottima performance dei comuni non capoluoghi, i quali hanno registrato un incremento dell’81,6% rispetto al secondo trimestre del 2020, e del 31,3% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Tra le grandi città, in cui l’aumento medio rispetto al 2020 è stato del 54,6%, spiccano i risultati di Palermo (+70,3%), Napoli (+67,1%) e Genova (+65,7%). Bene anche Bari, Roma e Torino. Rispetto al secondo trimestre del 2019 il numero di compravendite nelle grandi città è aumentato circa del 14,0%.