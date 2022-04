Influencer nei Cda, dopo Ferragni in Tod’s Moncler chiama Sharapova

In carriera cinque vittorie al Grande Slam, un palmares con centinaia di vittorie e oltre 4,2 milioni di follower su Instagram: chi è Maria Sharapova

Dopo Chiara Ferragni nel board di Tod's, Moncler chiama Maria Sharapova: fino a a poco tempo fa tennista di fama mondiale, oggi manager d'azienda e influencer. In carriera cinque vittorie al Grande Slam, un palmares con centinaia di vittorie e un "patrimonio" da oltre 4,2 milioni di follower su Instagram: è il profilo dell'ex tennista russa Maria Sharapova che a sorpresa è inclusa nella lista dei candidati, presentata da Double R Srl, la ex Ruffini Partecipazioni, per il rinnovo del consiglio di amministrazione del gruppo del lusso Moncler.









Quello della Sharapova non è il primo nome tra le influencer a salire ai piani alti delle case del lusso italiane. Lo scorso anno, ad esempio, è toccato a Chiara Ferragni entrare nel cda di Tod's. Ora è il turno di Moncler. Nel resto dell'elenco, come nelle previsioni, in vista dell'assemblea degli azionisti di Moncler convocata per il prossimo 21 aprile, viene confermato al primo posto Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato del gruppo.





Dentro anche Diva Moriani, Carlo Rivetti, Alessandra Gritti, Marco De Benedetti, Robert Eggs, Luciano Santel e Gabriele Galateri di Genola, presidente uscente di Generali. Tra le new entry in lista Jeanne Jackson, Bettina Fetzer e, soprattutto, Maria Sharapova, mentre l'ultimo posto in elenco è occupato da Rossella Pappagallo (anche se è quello che va alle minoranze). In uscita dal board, quindi, ci sono il presidente di Technogym, Nerio Alessandri, Virginie Morgon e Stephanie Phair. Nella lista 2, quella dei fondi, i candidati sono Guido Pianaroli (già presente in cda) e Daniela Della Rosa.

Leggi anche: