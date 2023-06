Ita deve assumere gli ex Alitalia. Così gli esuberi fanno scappare Lufthansa

Ita, la trattativa con Lufthansa è di nuovo a rischio. Ecco che succede

Non c'è pace per Ita, una sentenza di un giudice del Lavoro di Roma rischia di far saltare l'affare con Lufthansa e di creare un grosso problema anche al governo. Il tribunale - si legge sul Corriere della Sera - ha deciso che 77 ex dipendenti di Alitalia dovranno essere assunti da Ita perché è stata "accertata la sussistenza del trasferimento di ramo d'azienda" tra la vecchia e la nuova compagnia. Non sono gli unici ad aver fatto causa. Altri 1.100 ex impiegati di Alitalia hanno citato in giudizio Ita. Potenzialmente le ricadute possono essere importanti.

Nello scenario più estremo (oltre mille persone da assumere) Lufthansa - prosegue Il Corriere - potrebbe ritirarsi dall’accordo con il Tesoro per il rilancio di Ita. Negli ambienti del ministero dell’Economia, azionista unico di Ita, sono determinati ad andare avanti con i tedeschi per dare un futuro all'azienda. Non prevedono piani alternativi. Bollano come "incomprensibile" la decisione del giudice — contro la quale sarà fatto ricorso — soprattutto perché sono stati svolti tutti i passaggi per ottenere la discontinuità con Alitalia come chiesto dall’Antitrust Ue. Chi segue il dossier non fa troppi giri di parole. Se l’ultimo pronunciamento dovesse consolidarsi nei successivi gradi di giudizio e venire adottato dalle altre vertenze a Ita non resterebbe che portare i libri in tribunale.